В ходе последнего мониторинга интернета Генпрокуратура обнаружила в одном из чатов некоего телеграмм-канала угрозы убийства Андрея Шведа и унижение его чести и достоинства.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, угрозы были высказаны с 18 по 19 мая 2021 года. То есть именно тогда, когда общество очень жестко отреагировало на действия в отношении портала tut.by. Правда, в сообщении прокуратуры не уточняется, связано ли одно с другим.

Согласно данным Генпрокуратуры, кроме угроз неустановленные лица с использованием технических средств «разместили в различных чатах Telegram-каналов комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц».

По данному факту возбуждены уголовные дела ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Беларуси.

Генпрокуратура предупреждает, что в настоящее время «в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых действий пользователей». А правоохранители имеют возможность установить каждого, кто оставил гневный комментарий.

«Это позволяет обеспечивать действие принципа неотвратимости ответственности», – предупреждает Генпрокуратура.

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