Черногория согласилась на специфические условия и попала в китайскую долговую ловушку

В Европе не прекращаются споры по поводу автострады в Черногории, для строительства которой необходимо возвести 40 мостов и прорубить 90 туннелей. Евросоюз отказался финансировать это строительство, зато Китай выделил средства в размере миллиарда долларов. Сейчас из запланированных 170 км построено только 40. Передаёт корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели:

За строительство магистрали выступал Мило Джуканович, который последние 30 лет почти непрерывно остаётся лидером Черногории, занимая пост премьер-министра или президента. Европейский инвестиционный банк не поддержал проект, ввиду серьёзных рисков, которые были выявлены по итогам экономических расчётов. Международный валютный фонд также предпочёл остаться в стороне. И тогда, семь лет назад, Китай предложил Черногории кредит в размере миллиарда долларов.

Но разразившаяся пандемия нанесла серьёзный удар по сильно зависимой от туризма экономике страны, и Черногория попала в крайне сложную ситуацию.

Будет ли закончена магистраль или превратится в дорогу в никуда? По плану, она должна соединить порт Бар на юге с границей с Сербией на севере. Первый участок, выделенный красным цветом, планировалось завершить в прошлом году, но пока он остаётся недостроенным.

По словам местных жителей, политики обещали тысячи рабочих мест, но вместо этого китайские фирмы привезли своих рабочих. а также нанимают на стройку жителей соседних стран – без контрактов и без выплат в фонд социального страхования.

Корреспондент Еuronews побеседовал Деяном Миловацом, сотрудником неправительственной организации MANS, которая частично финансируется Евросоюзом и занимается антикоррупционными расследованиями. По его словам, процедура выбора субподрядчиков не была безупречной:

– Процедура госзаявок для субподрядчиков не соблюдалась… Большая часть проекта была объявлена государственной тайной. Все преимущества, которыми пользуется здесь Китайская дорожно-мостовая корпорация – освобождение от уплаты различных налогов и таможенных пошлин – предоставлялись также и местным субподрядчикам без какого-либо контроля. Это создало огромные возможности для коррупции и злоупотребления льготами.

В прошлом году в стране сменилось правительство. Дритан Абазович, заместитель премьер-министра, пользуется репутацией борца с коррупцией. Он также встретился с Еuronews для интервью.

– Как вы считаете – есть ли основания говорить о взятках, о коррупции в связи с этим контрактом на строительство автомагистрали?

– Мы можем открыть все документы, изучить их… И если обнаружим что-то, вызывающее вопросы, то направим материалы специальному прокурору для официального рассмотрения.

– Значит, будет расследование?

– Я в этом более чем уверен. Всё, связанное с этим проектом, было весьма непрозрачным.

– Сейчас построена лишь часть трассы… Кто её достроит, кто завершит работу?

– С этим мы обращаемся к Брюсселю… и я более чем уверен, что мы найдём какой-то способ финансирования со стороны европейских институтов для строительства двух других участков.

– Какие сейчас нужны перемены?

– В нашей стране должно быть обеспечено верховенство закона. Именно это для нас самая главная задача: борьба с организованной преступностью и коррупцией.

Местные СМИ заявляют, что Китай проявляет интерес к глубоководной гавани Бар

Взяв у Китая кредит на миллиард долларов, Черногория согласилась на специфические условия. Например, в случае финансовых затруднений, страна готова отказаться от суверенитета над частью своей территории. Арбитражная процедура будет проходить в Китае, по китайским законам. Возможность долгосрочной концессии в отношении порта вписывается в китайскую инициативу «Один пояс и один путь» – глобальный инфраструктурный проект, обеспечивающий доступ к крупным рынкам.

Строящаяся автомагистраль проходит вдоль долины реки Тара, одной из последних заповедных рек региона. Несмотря на то, что эта территория охраняется государственными законами и международными конвенциями, она оказалась под угрозой. Местные экологи регулярно проводят здесь замеры и наблюдения, и на основе своих данных оценивают происходящее как экологическую катастрофу. Грязная вода с территории стройки попадает в реку, и рыба больше не может здесь нереститься. Говорит Наташа Ковачевич, член экологической группы «Зелёный дом»:

– Самая важная часть Тары теперь попросту уничтожена. В реке теперь не сможет жить рыба, по крайней мере в ближайшие 20 лет. А некоторые виды не вернутся сюда никогда.

По словам экологов, китайские строители не следуют стандартам, принятым в ЕС, а власти Черногории не обеспечивают надлежащий контроль. В долину реки Тары попало много строительного мусора.

В ряде балканских стран растёт влияние Китая, что порой приводит к отходу от реформ, согласованных с Евросоюзом. Усилия Пекина по созданию Нового шёлкового пути нередко идут вразрез со стандартами ЕС в плане управления, экономической стабильности и охраны окружающей среды.

Поделиться ссылкой: