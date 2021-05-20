В первом квартале 2021 года в Беларусь было поставлено 5,831 млрд кубометров топлива, следует из отчета российской газовой корпорации.

Это – почти на 0,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Весь объем экспорта «Газпрома» в страны бывшего СССР за этот период вырос на около 0,6 млрд. кубов и составил 9,498 млрд кубометров природного газа. Кроме Беларуси, выросла прокачка газа потребителям Литвы, Армении и Молдовы, а сократилась — в Казахстан, Латвию и Эстонию.

Украина, как и на протяжении всего 2020 года, не покупает газ напрямую у «Газпрома».

Европейские покупатели в первом квартале сотрудничали с российским поставщиком гораздо активнее, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт на этот рынок вырос свыше, чем на 11,2 млрд кубометров и составил 51,374 млрд. кубометров газа.

Ведущим потребителем российского газа остается Германия, куда было прокачано 15,541 млрд кубов. На второе место, опередив по сравнению с первым кварталом прошлого года Беларусь и Италию, поднялась Турция.

Топ-10 крупнейших покупателей «газпромовского» газа в 1 квартале 2021 года

№ Страна-импортер Объем импорта в 1 кв. 2021г.,

в млрд. куб.м. Объем импорта в 1 кв. 2020г.,

в млрд. куб.м. 1 Германия 15,541 11,658 2 Турция 7,762 3,757 3 БЕЛАРУСЬ 5,831 5,174 4 Италия 4,613 4,069 5 Франция 3,243 2,785 6 Австрия 2,965 3,060 7 Нидерланды 2,606 2,804 8 Польша 2,448 2,066 9 Венгрия 1,805 1,238 10 Великобритания 1,484 1,504

По данным ПАО «Газпром»

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