Фото: Ведомости

В первом квартале 2021 года в Беларусь было поставлено 5,831 млрд кубометров топлива, следует из отчета российской газовой корпорации.

Это – почти на 0,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Весь объем экспорта «Газпрома» в страны бывшего СССР за этот период вырос на около 0,6 млрд. кубов и составил 9,498 млрд кубометров природного газа. Кроме Беларуси, выросла прокачка газа потребителям Литвы, Армении и Молдовы, а сократилась — в Казахстан, Латвию и Эстонию.

Украина, как и на протяжении всего 2020 года, не покупает газ напрямую у «Газпрома».

Европейские покупатели в первом квартале сотрудничали с российским поставщиком гораздо активнее, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт на этот рынок вырос свыше, чем на 11,2 млрд кубометров и составил 51,374 млрд. кубометров газа.

Ведущим потребителем российского газа остается Германия, куда было прокачано 15,541 млрд кубов. На второе место, опередив по сравнению с первым кварталом прошлого года Беларусь и Италию, поднялась Турция.

Топ-10 крупнейших покупателей «газпромовского» газа в 1 квартале 2021 года

Страна-импортерОбъем импорта в 1 кв. 2021г.,
в млрд. куб.м.		Объем импорта в 1 кв. 2020г.,
в млрд. куб.м.
1Германия15,54111,658
2Турция7,7623,757
3БЕЛАРУСЬ5,8315,174
4Италия4,6134,069
5Франция3,2432,785
6Австрия2,9653,060
7Нидерланды2,6062,804
8Польша2,4482,066
9Венгрия1,8051,238
10Великобритания1,4841,504

По данным ПАО «Газпром»

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