В первом квартале 2021 года в Беларусь было поставлено 5,831 млрд кубометров топлива, следует из отчета российской газовой корпорации.
Это – почти на 0,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Весь объем экспорта «Газпрома» в страны бывшего СССР за этот период вырос на около 0,6 млрд. кубов и составил 9,498 млрд кубометров природного газа. Кроме Беларуси, выросла прокачка газа потребителям Литвы, Армении и Молдовы, а сократилась — в Казахстан, Латвию и Эстонию.
Украина, как и на протяжении всего 2020 года, не покупает газ напрямую у «Газпрома».
Европейские покупатели в первом квартале сотрудничали с российским поставщиком гораздо активнее, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт на этот рынок вырос свыше, чем на 11,2 млрд кубометров и составил 51,374 млрд. кубометров газа.
Ведущим потребителем российского газа остается Германия, куда было прокачано 15,541 млрд кубов. На второе место, опередив по сравнению с первым кварталом прошлого года Беларусь и Италию, поднялась Турция.
Топ-10 крупнейших покупателей «газпромовского» газа в 1 квартале 2021 года
|№
|Страна-импортер
|Объем импорта в 1 кв. 2021г.,
в млрд. куб.м.
|Объем импорта в 1 кв. 2020г.,
в млрд. куб.м.
|1
|Германия
|15,541
|11,658
|2
|Турция
|7,762
|3,757
|3
|БЕЛАРУСЬ
|5,831
|5,174
|4
|Италия
|4,613
|4,069
|5
|Франция
|3,243
|2,785
|6
|Австрия
|2,965
|3,060
|7
|Нидерланды
|2,606
|2,804
|8
|Польша
|2,448
|2,066
|9
|Венгрия
|1,805
|1,238
|10
|Великобритания
|1,484
|1,504
По данным ПАО «Газпром»
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