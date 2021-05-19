Зарплатный гослимит расстроил игроков “Динамо”. Ситуация может дойти до суда

Футболисты недовольны резким уменьшением доходов. «Потолок» зарплат в мае неожиданно добрался до «бело-голубых». Журналист Николай Иванов для Tribuna.com рассказал, что в клубе весьма недовольны.

«Минское «Динамо» не намерено мириться с «потолком» зарплат. Возможны радикальные меры. А именно – отставка Кучука», – сообщил Николай Иванов:

Tribuna.com разузнала подробности истории и оказывается уйти может не только тренер, но клубу грозят проблемы по линии FIFA.

О потолке зарплат в белфутболе заговорили в конце прошлого года. В АБФФ даже прошло совещание с представителями клубов, на котором были обозначены и предполагаемые суммы. Игрокам собирались ограничить месячные выплаты суммой 15 тысяч рублей в месяц (больше можно было платить лишь «сборникам» и трем легионерам). При этом общий зарплатный фонд на футболистов должен был составлять максимум 150 тысяч рублей. Зарплата главного тренера не должна была превышать восемь тысяч рублей, старшего тренера – пять тысяч, а жалование тренера-ассистента АБФФ намеревалась ограничить четырьмя тысячами.

Однако в марте 2021 года белорусское правительство издало собственное постановление, по которому потолок зарплат оказался намного жестче. По нему 15 тысяч рублей можно платить исключительно «сборникам», а для всех остальных игроков потолок устанавливается в размере около 8 тысяч рублей. Старший тренер не может получать зарплату выше 4992 рублей, а тренер-ассистент, врач, оператор и стажер спортсмена-инструктора могут рассчитывать максимум на 3997 рублей. Призерам чемпионата разрешено выплатить премию по итогам сезона, но не из средств, полученных в качестве господдержки.

На какое-то время тема с потолком зарплат ушла в тень, но сейчас снова стала актуальной. 12 мая у минского «Динамо» день зарплаты – и большинству футболистов команды на карточку пришли только «потолочные» 8 тысяч рублей. Увидев цифры, многие игроки очень удивились и инициировали клубное собрание, потому что привыкли получать гораздо больше.

До введения госпотолка у минчан были хорошие зарплаты. Лидеры – Игорь Шитов, Антон Путило, Сергей Кисляк – получали в районе 10-12 тысяч долларов, то есть 25-30 тысяч рублей. Футболисты чуть ниже уровнем получали в районе 8 тысяч долларов (20 тысяч рублей), остальные игроки и молодые ребята зарабатывали не менее 3 тысяч долларов (7 тысяч рублей). Как вы можете понять, обычные для себя деньги без внезапного уменьшения суммы в мае получили только ряд игроков из последней категории. Отметим также, что «сборник» Никита Наумов попал под оговоренное исключение и, говорят, получил тот самый максимум под 15 тысяч рублей (6 тысяч долларов).

Люди, близкие к клубу, рассказали, что на состоявшемся собрании опытные футболисты попросили директора «Динамо» Андрея Толмача разобраться в ситуации и вернуть прежние доходы. Они согласились подождать один-два месяца, но потом, если ситуация не изменится, собираются покинуть клуб. То же самое сказал и Кучук. Руководство в ответ пообещало уладить вопрос. При этом, как говорят источники, игроки не очень понимают, как клубные боссы выйдут из положения.

До начала трансферного окна, которое открывается в июле, серьезных перемен в составе минчан ждать едва ли стоит. А вот летом возможен массовый исход футболистов. И это не только явно вычеркнет «Динамо» из числа претендентов на медали, но и может прилично ударить по клубу. Ведь велика вероятность, что футболисты из-за невыполнения условий контрактов будут обращаться в соответствующие органы. И если беларусы сперва могут обращаться только в АБФФ (большой вопрос, станет ли федерация на сторону игроков в этих делах), то легионеры могут сразу «идти» в ФИФА. В итоге выплачивать деньги, скорее всего, придется. Да и вопросы к клубу (а может, и к самой АБФФ) тоже будут.

Tribuna.com обратилась в клуб за комментарием по данному вопросу, однако получила отказ. Пресс-секретарь «Динамо» Екатерина Антонова сказала, что «бело-голубые» не станут комментировать финансовые дела.

«Динамо» – пока единственный клуб нашего футбола, пострадавший из-за потолка зарплат. Это немного удивительно. Клуб под крылом Мингорисполкома, за которым пристально следят министр спорта Сергей Ковальчук и первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик, оказывается в такой ситуации.

Для большинства же клубов «вышки» потолок зарплат не страшен. В среднем белорусские футболисты получают от 2,5 до 3 тысяч долларов – то есть не выходят за максимум в 8 тысяч рублей. Спокойно может жить и «Рух», на который потолок зарплат не распространяется, так как по документам клуб не финансируется за счет государства. До конца сезона в безопасности и в БАТЭ. Благодаря успешному выступлению в Лиге Европы сезона 2019/20, когда борисовчане вышли в 1/16 финала, действие потолка зарплат на «желто-синих» в этом году не распространяется. Однако уже в следующем придется ужиматься.

Удивительно, но пока новостей о потолке зарплат нет из очень благополучного «Шахтера», где футболисты получают по 15-20 тысяч долларов, и довольно крепкого в финансовом плане «Торпедо-БелАЗ». Говорят, это из-за того, что финансирование клубов идет не напрямую из государственного бюджета, а оформлено через спонсорские контракты. По этой же причине «Шахтер» пока не сильно поджимают с провластным письмом. По слухам, председатель правления клуба Иван Головатый нашел возможность прожить и без обеспечивающего поступление госфинансов плана развития, подписание которого обещают только в обмен на подписание письма.

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