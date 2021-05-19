Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила о назначении трех экспертов, которые займутся установлением фактов нарушения прав человека в Беларуси после 1 мая 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе УВКПЧ в среду.

“В прошлом году давняя и хроническая картина систематических нарушений в Беларуси резко обострилась, усилившись в контексте президентских выборов и в последующий период, когда основные свободы регулярно нарушались”, – цитирует Бачелет пресс-служба.

“Работа миссии по установлению фактов сыграет важную роль в обеспечении ответственности за нарушения, которые привели к кризису”, – отметила она.

Экспертами назначены Сюзан Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия), функции председателя возложены на Карину Москаленко (Россия), которая в свое время была адвокатом российского бизнесмена Михаила Ходорковского.

“В своей резолюции 46/20, принятой 29 марта 2021 года, Совет ООН по правам человека осудил продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года. Он просил Верховного комиссара ООН по правам человека отслеживать и сообщать о ситуации с правами человека в стране, а также собирать, обобщать, сохранять и анализировать информацию и доказательства для содействия привлечению к ответственности виновных и правосудию для жертв”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что промежуточная информация о нарушениях в Беларуси будет доложена на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2021 года, а окончательный отчет – на 49-й сессии СПЧ в марте 2022 года.

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