В Минске под открытым небом выставят работы Леонида Щемелева

В этом году городской выставочный проект «Художник и город» откроется 27 мая на пешеходной улице Комсомольской и будет посвящен творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

Как сообщает belmir.by, в экспозиции планируется представить 34 работы, созданные им с 1960-х до начала 2000-х годов. До открытия выставки эти картины можно посмотреть в виртуальной галерее на сайте проекта higminsk.by.

Выставка будет открыта до 20 сентября. Традиционно репродукции картин сопроводят биографией автора и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском.

«Художник и город» – выставка в формате public space, которая позволяет ближе познакомиться с выдающимися современными белорусскими художниками.

В честь 10-летия «Художника и города» был проведен экскурс в историю проекта: на мольбертах во дворике городской галереи Леонида Щемелева на день разместили фотографии и текстовое описание выставок предыдущих лет.

Как говорят организаторы, проект покоряет тем, что открыт для каждого.

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