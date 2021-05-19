В Италии началось извержение сразу двух вулканов

Вулканы Стромболи и Этна начали выбрасывать пепел, песок и извергать лаву. Сообщений о жертвах и повреждениях пока нет.

На снимках виден огромный столб черного дыма над вулканом Стромболи на одноименном острове в Тирренском море возле Сицилии. Иизвержение сопровождалось мощным выбросом пепла, песка и другого вулканического материала. На западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление Огненный поток, по которому лава достигает моря.

Кроме того, вулкан Этна на восточном побережье Сицилии в ночь на среду начал извергать мощный лавовый фонтан.

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