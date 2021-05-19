В Беларуси могут начать производство вакцины от COVID для животных

Россельхознадзор планирует организовать на предприятиях Беларуси площадку для производства вакцины от COVID-19 для животных, пишет ТАСС. Об этом журналистам сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

“Россельхознадзор рассматривает возможность организации дополнительной площадки для производства вакцины против COVID-19 для животных на базе предприятия биологической промышленности ОАО “БелВитунифарм” (Республика Беларусь)”, – сказала она.

По словам Мелано, этот и другие вопросы обсуждались в ходе состоявшейся 18 мая видеоконференции, в которой приняли участие подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ “ВНИИЗЖ”, разработчик вакцины), советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано и руководство ОАО “БелВитунифарм”.

“В ходе переговоров российская сторона подчеркнула, что предельный объем производства вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных составляет 3 млн доз в месяц. Эти возможности полностью перекрывают имеющийся сегодня спрос. Вместе с тем интерес со стороны иностранных государств к российскому профилактическому препарату заметно растет, что не исключает в будущем необходимость организации дополнительных площадок производства вакцины, в том числе на базе белорусской фармкомпании”, – сообщила Мелано.

Также, отметила она, стороны обсуждали возможность производства на белорусской платформе разработанной год назад учеными Россельхознадзора тест-системы для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции у животных.

Вакцина “Карнивак-Ков” – единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию вакцины “Карнивак-Ков” была выполнена за счет средств ФГБУ “ВНИИЗЖ” в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ “Ветеринарное благополучие”.

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