Уводили падающий Як-130 от жилых домов и погибли. Кто эти двое пилотов

Сегодня под Барановичами произошла авиакатастрофа, в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Они пытались увести военный самолет Як-130 от населенного пункта. Когда убедились, что самолет не упадет на жилые дома, летчики катапультировались, но спастись им не удалось. Кто эти герои, в материале – Onliner.
Из династии военнослужащих, у Андрея остались трое детей
Андрей Ничипорчик был командиром звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. По информации Onliner, у него остались жена и трое детей.
В эфире Лидского телевидения об Андрее рассказывали, что он продолжил авиационное дело отца, посвятившего небу 33 года.
— Сам захотел стать летчиком, я ему, наоборот, в свое время, когда он поступал, рассказывал, какие трудности, какие определенные неожиданности в авиации, с которыми надо будет считаться. Но он эту профессию выбрал и сам достойно исполнил свое желание, — говорил его отец.
Андрей в 2018 году вошел в тройку лидеров на международных состязаниях военных летчиков по авиадартсу в России. Коллеги говорили о нем как о грамотном специалисте, общительном человеке, с которым очень легко работать.
Некоторые подробности о летчике-герое рассказали в Минобороны. Андрей с 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.
Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.
Майор Андрей Ничипорчик был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени за образцовое исполнение служебных обязанностей.
«Знал, что его призвание — летать»
Никита Куконенко был летчиком звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. Судя по информации из соцсетей, он из Полоцка, Военную академию окончил в 2020 году.
О парне в начале этого года рассказывало в своем сюжете «ВоенТВ» — детство он проводил у деда в поселке Боровуха, где базировалась вертолетная база. Окончив Полоцкое кадетское училище, Никита знал, что его призвание — летать, для себя выбрал самолеты.
— Смотрел разные видео, как выполняют фигуры пилотажа различные. Мне это очень понравилось, и я захотел стать летчиком, управлять машинами. Нравится маневренность, скорость, испытываешь чувство свободы, полета.
Военную академию он окончил в 2020 году. В сюжете звучит информация, что курс в Военной академии был экспериментальным: если раньше будущие пилоты изучали учебно-тренировочный Л-39, то эти выпускники освоили и Як-130. Свой учебно-боевой Як-130 Никита называл «летающим компьютером».
— В конце учебы курсантом я себя очень уверенно чувствовал в самолете, была облетанность, спокойно знал, что сделать, — говорил Никита в сюжете.
Никита Куконенко освоил Л-39 и Як-130. Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.
В планах Никиты на 2021 год было получить первое доказательство своего мастерства — стать летчиком третьего класса.
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