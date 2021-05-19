Уводили падающий Як-130 от жилых домов и погибли. Кто эти двое пилотов

Сегодня под Барановичами произошла авиакатастрофа, в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Они пытались увести военный самолет Як-130 от населенного пункта. Когда убедились, что самолет не упадет на жилые дома, летчики катапультировались, но спастись им не удалось. Кто эти герои, в материале – Onliner.

Из династии военнослужащих, у Андрея остались трое детей

Андрей Ничипорчик был командиром звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. По информации Onliner, у него остались жена и трое детей.

В эфире Лидского телевидения об Андрее рассказывали, что он продолжил авиационное дело отца, посвятившего небу 33 года.

— Сам захотел стать летчиком, я ему, наоборот, в свое время, когда он поступал, рассказывал, какие трудности, какие определенные неожиданности в авиации, с которыми надо будет считаться. Но он эту профессию выбрал и сам достойно исполнил свое желание, — говорил его отец.

Андрей в 2018 году вошел в тройку лидеров на международных состязаниях военных летчиков по авиадартсу в России. Коллеги говорили о нем как о грамотном специалисте, общительном человеке, с которым очень легко работать.

Некоторые подробности о летчике-герое рассказали в Минобороны. Андрей с 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.

Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.

Майор Андрей Ничипорчик был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени за образцовое исполнение служебных обязанностей.

«Знал, что его призвание — летать»

Никита Куконенко был летчиком звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы в Лиде. Судя по информации из соцсетей, он из Полоцка, Военную академию окончил в 2020 году.

О парне в начале этого года рассказывало в своем сюжете «ВоенТВ» — детство он проводил у деда в поселке Боровуха, где базировалась вертолетная база. Окончив Полоцкое кадетское училище, Никита знал, что его призвание — летать, для себя выбрал самолеты.

— Смотрел разные видео, как выполняют фигуры пилотажа различные. Мне это очень понравилось, и я захотел стать летчиком, управлять машинами. Нравится маневренность, скорость, испытываешь чувство свободы, полета.

Военную академию он окончил в 2020 году. В сюжете звучит информация, что курс в Военной академии был экспериментальным: если раньше будущие пилоты изучали учебно-тренировочный Л-39, то эти выпускники освоили и Як-130. Свой учебно-боевой Як-130 Никита называл «летающим компьютером».

— В конце учебы курсантом я себя очень уверенно чувствовал в самолете, была облетанность, спокойно знал, что сделать, — говорил Никита в сюжете.

Никита Куконенко освоил Л-39 и Як-130. Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.

В планах Никиты на 2021 год было получить первое доказательство своего мастерства — стать летчиком третьего класса.

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