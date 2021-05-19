Умерла Татьяна Проценко – актриса сыгравшая Мальвину

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.

Фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году. Проценко была единственной среди детей, которая говорила в кадре сама: остальных переозвучивали другие актёры.

Никто из сыгравших в фильме детей не сделал карьеру в кино, сообщала «Брестская газета». По ее информации, сыгравший Пьеро Роман Столкарц стал врачом и уехал в Израиль, исполнитель роли Артемона Томас Аугустинас эмигрировал в Канаду, стал бизнесменом. Информацию об этом подтвердили «Аргументы и факты». Как сложилась судьба Григория Светлорусова (Арлекин), неизвестно, сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов стал режиссером.

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