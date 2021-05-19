В Барановичах произошла авиакатастрофа. По информации Telegram-каналов, недалеко от 16-этажного дома в Южном микрорайоне, в районе улицы Фестивальной, упал военный самолет. Информация о летчике противоречивая. Согласно официальным источникам – он успел катапультироваться, но серьезно пострадал. Другие источники сообщают, что пилот погиб.

О падении военного самолета в Барановичах одной из первых в редакцию Intex-press сообщила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне. По словам женщины, четверка самолетов отрабатывала полеты, один из них упал.

– Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь, – рассказала горожанка.

По словам женщины, она видела взрыв и дым.

«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — излагает другое видение событий издание «Наш край».

В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета Onliner не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота.

— Звоните после обеда, — ответили в УСК.

В Минобороны сообщили, что оба пилота Як-130 погибли

Официальное заявление опубликовало Министерство обороны:

“Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались.

К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович – летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й.

Других жертв и разрушений нет.

Последствия крушения ликвидированы силами МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь”.

Поделиться ссылкой: