Под грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мост

В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова. По словам очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжавшего по нему многотонного грузовика МАЗ, сообщает борисовский портал Ex-press.by.

В результате ЧП автомобиль лишился одного из двух задних мостов. По предварительной информации водитель не пострадал.

ЧП произошло около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) возле д.Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС.

Участок дороги можно объехать по гравийной дороге через д.Полелюм, д.Забашевичи и д.Перстень. А грузовой транспорт направляется через автодороги М1 Брест – Минск – граница РФ и М4 Минск – Могилев.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.

Фото: ex-press.by и ГАИ Минской области

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