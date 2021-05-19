Под грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мост
Под грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мост

В среду, 19 мая, на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова. По словам очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжавшего по нему многотонного грузовика МАЗ, сообщает борисовский портал Ex-press.by.

В результате ЧП автомобиль лишился одного из двух задних мостов. По предварительной информации водитель не пострадал.

Под грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мостЧП произошло около 15:00 часов на 21 км автодороги Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) возле д.Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС.

Под грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мостПод грузовиком МАЗ на дороге Р67 рухнул мостУчасток дороги можно объехать по гравийной дороге через д.Полелюм, д.Забашевичи и д.Перстень. А грузовой транспорт направляется через  автодороги М1 Брест – Минск – граница РФ и М4 Минск – Могилев.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.

 

Фото: ex-press.by и ГАИ Минской области

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