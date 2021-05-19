После того, как утром 18 мая силовики вломились в главный и региональные офисы ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” и в квартиры нескольких сотрудников, восемь человек остаются задержанными, сообщает TUT.BY.

В Комитете госконтроля заявили, что в отношении должностных лиц ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Имя статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.

Параллельно с этим Мининформ ограничил доступ к сайту TUT.BY, ссылаясь на то, что Генпрокуратура установила факты нарушений закона о СМИ в части размещения в публикациях запрещенной информации. В частности незарегистрированного фонда. Ограничен доступ и к другим интернет-ресурсам TUT.BY, включая почту mail.tut.bу и проект по сбору денег на лечение help.blog.tut.by.

Обыски прошли у главного редактора Марины Золотовой, редакторов Анны Руденко, Ольги Савкив, заместителя главреда Максима Гайко, журналиста Елены Толкачевой. Анна Руденко и Ольга Савкив после обысков остались на свободе. Марину Золотову и Елену Толкачеву забрали на допрос в ДФР. Главред успела сообщить, что она, директор ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК.

В этот же день силовики приходили в офисы Hoster.by и av.by.

На данный момент задержаны восемь сотрудников TUT.BY:

редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина);

(находится на Окрестина); журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина);

(находится на Окрестина); главный редактор Марина Золотова;

генеральный директор Людмила Чекина;

главный бухгалтер Анжела Ассад;

заместитель директора Ирина Рыбалко;

главный инженер Алла Лапатко;

юрист Екатерина Ткаченко.

Статус задержанных до сих пор непонятен, по имеющейся информации, 18 мая адвокатов в ДФР к задержанным так и не допустили.

До сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

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