МиГ-29 разбился под Барановичами

В Барановичах произошла авиакатастрофа. По информации Telegram-каналов, недалеко от 16-этажного дома в Южном микрорайоне, в районе улицы Фестивальной, упал военный самолет. Информация о летчике противоречивая. Согласно официальным источникам – он успел катапультироваться, но серьезно пострадал. Другие источники сообщают, что пилот погиб.

О падении военного самолета в Барановичах одной из первых в редакцию Intex-press сообщила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне. По словам женщины, четверка самолетов отрабатывала полеты, один из них упал.

– Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь, – рассказала горожанка.

По словам женщины, она видела взрыв и дым.

«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — излагает другое видение событий издание «Наш край».

В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета Onliner не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота.

— Звоните после обеда, — ответили в УСК.

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