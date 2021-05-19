18 мая сотрудники ДФР пришли с обысками в офисы TUT.BY, hoster.by и av.by. Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе к проекту по сбору денег на лечение help.blog.tut.by и почте mail.tut.bу. КГК завел уголовное дело в отношении ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По последней информации, задержаны редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина), журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина), главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко. Что дальше?

Газета «Белорусы и рынок» поговорила с соучредителем портала ТUT.BY Кириллом Волошиным.

— Как ты узнал о разгроме ТUT.BY?

— Один из сотрудников написал в чат популярного телеграм-канала.

— Как дальше будет развиваться ситуация?

— Боюсь, она будет развиваться так же, как с Пресс-клубом и другими политическими делами. Никаких экономических нарушений, я уверен, ни у ТUT.BY, ни у hoster.by не было. Все аресты безосновательны и осуществляются лишь с целью уничтожить свободное СМИ, независимое информационное поле.

— Что будет с командой ТUT.BY? Продолжит работу в соцсетях?

— Штат ТUT.BY — более 200 человек. Мы постараемся сделать все, чтобы сохранить редакцию в том виде, в котором она была до блокировки сайта. К сожалению, я пока не понимаю, как мы сможем себе это позволить. Никакая пользовательская поддержка в виде донатов не позволит содержать такую большую команду, такое количество разделов. Пока что продолжим наполнять новостями наши социальные сети и мобильные приложения.

— С чем связано то, что силовики также пришли в av.by и rabota.by?

— Связано только с тем, что ТUT.BY — совладелец миноритарных долей в этих компаниях. Но вообще, правильным ответом должно быть – это никак не связано.

— Ты ожидаешь, что против тебя будет выдвинуто дело?

— Не исключаю такого развития событий.

— У тебя в этот день был день рождения…

— А за день до этого была годовщина по Юрию Зиссеру…

—Это совпадение или власти специально такие даты подбирали?

— Думаю, что хотели в понедельник, потом решили, что будет уж совсем перебор прийти в годовщину смерти Зиссера. Хотя и символично.

— Охота на независимые СМИ со стороны государства на этом остановится?

— Пока не остановятся «слуги народа», которые выдают геноцид населения за оборону страны от «запада», ничего не поменяется. Больше 50 ресурсов были заблокированы еще с августа, многие телеграм-каналы внесены в список экстремистских.

— Реально ли в 21 веке закрыть все независимые СМИ?

—Только если пойти по пути Северной Кореи и сделать свой закрытый Интернет, доступный только в РБ. Но если ты закрываешь интернет от мира, а страну от мировой Сети, то ты закрываешь всю страну.

— Какую реакцию на закрытие ТUT.BY стоит ожидать от общества?

— Несмотря на огромную аудиторию ТUT.BY и любовь людей к нашему порталу, боюсь, в обществе не произойдет ничего, что могло бы радикально исправить ситуацию с закрытием. Многие привыкли терпеть, проглатывать и идти дальше. К сожалению, уровень насилия и правового дефолта таков, что людям приходится выбирать: либо семья и хоть как-то жить в страхе, но на свободе, либо выходить и получать сутки или даже уголовную ответственность за условные носки, наклейки, цветы. Будет (и уже есть) очень много поддержки и теплых слов, но… аудитория перетечет на другие независимые сайты, в соцсети, в телеграмм-каналы, в т.ч. того же tut.by, больше пользователей подключат VPN. Возможно, государство рассчитывало, что аудитория портала переключится на телевизор или в БелТА. Этого не случится.

— На TUT.BY было завязано много других бизнесов. Какие еще компании затронет разгром портала?

— В первую очередь пострадают рекламодатели. Они теряют в нашем лице огромный канал продаж, компенсировать который несколькими более мелкими СМИ крайне сложно. Сомневаюсь, что у брендов, которые рекламируются на БТ или в БелТА, становится чище карма и растет популярность. Сомневаюсь также, что размещение рекламы в «Советской Беларуси» (прим. «СБ.Беларусь сегодня»), хотя бы на десятую долю процента так же эффективно, как размещение на огромном портале TUT.BY.

Сократится и белорусский рынок интернет-рекламы, который и так не был бодр в связи с COVID. А с блокировкой TUT.BY он сократится на треть и продолжит сжиматься впредь. Экономика недополучит и напрямую и опосредованно из-за падения продаж рекламодателей. Конечно, власти могут принудить бизнесы размещать рекламу в госСМИ. Но, как я сказал, госСМИ для бизнесов – на порядок менее эффективный канал продвижения, чем TUT.BY

— Не планируете работать из-за границы, как Белсат?

— Планы пока не строим. Не все хотят уезжать. «Зеркала» сайтов блокируются… Да и с переездом «за VPN» аудитория значительно сократится, рекламодатели не будут так же заинтересованы. Но в любом случае мы останемся в соцсетях.

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