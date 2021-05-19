Международная группа ученых приступила к исследованию, которое должно дать ответ на вопрос: кем был Христофор Колумб.

Принято считать, что его родиной была итальянская Генуя. Но есть предположения, что он являлся испанцем, португальцем, хорватом или даже поляком, сообщает mir24.tv со ссылкой на Associated Press.

Христофор Колумб скончался 20 мая 1506 года и был похоронен в испанском городе Вальядолид. В 2003 году анализ ДНК подтвердил, что останки, найденные в соборе, действительно принадлежат ему.

Но в то время ученые не стали продолжать исследования. Технология ДНК-анализа была еще недостаточно точной и надежной и, кроме того, требовала большого количества генетического материала.

Но в последние годы она усовершенствовалась настолько, что у специалистов появилась возможность определить приблизительную область происхождения конкретного человека. Хосе Антонио Лоренте, профессор судебной медицины в Университете Гранады, также отметил, что «радикальное улучшение» в данной области позволяет проводить тесты на очень маленьких образцах.

Авторы нового исследования работают с четырьмя осколками костей Колумба, костным материалов и зубом его сына Эрнандо и десятком фрагментов костей его брата Диего (последние сохранились в очень плохом состоянии). Их отправят в лаборатории генетической идентификации в Риме и Флоренции в Италии, Мексике и Соединенных Штатах. Ответ должен быть получен в течение пяти месяцев.

Авторы подчеркнули, что «проект направлен на разрешение некоторых загадок и противоречий в исторических записях и получении как можно большего количества информации».

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