Власти Беларуси должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе в связи с блокировкой работы портала TUT.BY.

В ЕС считают, что недавние действия Минска в отношении портала, других независимых СМИ и журналистов «демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений», цитирует TUT.BY.

«Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными», – говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

ЕС также призывает «положить конец насилию и репрессиям в отношении мирных протестующих и различных слоев общества, включая правозащитников или представителей меньшинств, а также членов политической оппозиции», – отмечается в заявлении.

«Не может быть безнаказанности для лиц, виновных в нарушениях прав человека. ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия по привлечению их к ответственности, – подчеркивается в нем. – ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси в его призыве к уважению прав человека и основных свобод и будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые средства массовой информации».

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