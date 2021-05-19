Эксперты высказались о том, чем вызван накат на самый популярный в Беларуси портал TUT.BY и что будет дальше.

Thinktanks.by собрал выдержки из мнений представителей экспертного сообщества, высказанных по поводу ситуации с возбуждением уголовного дела в отношении TUT.BY и задержания его сотрудников.

Медиаэксперт Павлюк Быковский:

– Власти давно говорили о нелояльности TUT.BY, задолго до 9 августа 2020 года. Весь политический кризис, который длится с начала 2020 года, резкое падение доверия к Александру Лукашенко, вероятное высокое падение его рейтинга (поскольку с соцопросами в Беларуси сложно, можно скорее говорить, что по разным фрагментарным данным и доверие, и рейтинг Лукашенко сильно упали). И когда большая часть общества поверила, что Александр Лукашенко проиграл выборы и участвовала в протестах фальсификаций результатов выборов, и особенно – против применения насилия к демонстрантам, TUT.BY освещал все это, освещал открыто, не прибегая к эзопову языку, что властям явно не нравилось.

С учетом того, что TUT.BY, по данным Gemius, охватывает больше половины белорусской интернет-аудитории (это самый влиятельный канал в Беларуси), то перед властями стояла задача: либо заставить портал изменить редакционную политику тем или иным способом (покупка, давление через рекламу и прочее-прочее), либо иным способом, который мы увидели сегодня. Сайт заблокировали, в редакции проходит обыск, ряд сотрудников задержаны, возбуждено уголовное дело по нарушению налогового законодательства. Это значит, что по крайней мере TUT.BY как бизнес сейчас находится в обморочном состоянии: редакция может работать, и продолжает работать, несмотря ни на что, в редакции много профессионалов, она одна из самых крупных редакций по штатному составу, но зарабатывать деньги в ситуации, когда счета арестованы, использовать основной ресурс – раскрученный портал, у которого огромная посещаемость, а используешь другие площадки, сложно. Производить контент редакция сможет, но не сможет доставлять контент к читателю по самому раскрученному каналу. Ситуация выглядит так на данный момент.

Можно сказать, что власти уже получили, что хотели – с одной стороны, а с другой – они привлекли дополнительное внимание к этой проблеме. Но я не уверен, что оно пойдет на пользу: портал TUT.BY многие любили, многие считали источником объективной информации, источником, которому они доверяли. Очередное действие, которое никак не может быть популярным среди массовой аудитории, не уверен, что оно пойдет в копилку увеличения любви к правящему режиму. А если делать упор не на любовь, а на силу, то в данном случае действия в значительной степени могут быть эффективными, потому что без зарабатывания денег портал не сможет долго существовать.

Политический аналитик Петр Кузнецов:

– Уже сам факт того, что власти таки начали очередную атаку на действительно влиятельный ресурс, четко говорит о том, что от наметившейся тенденции максимального давления на независимые медиа никто отказываться не собирается.

Информация – это то, что сделало возможным лето-осень 2020 года. Еще задолго до появления новых политических лидеров и их кампаний, белорусский народ бурлил и негодовал, видя поведение властей в период первого этапа пандемии. В течение многих лет осознание того, в какой стране и при каком режиме мы живем накапливалось в белорусах по капле, коронавирус же стал тем самым моментом, который заставил всех переосмыслить происходящее, разложить в головах по полочкам и прийти к четкому выводы: так жить дальше нельзя.

И все это было бы невозможно без постоянного и не ограниченного доступа к правдивой информации, который обеспечили нашим людям независимые СМИ, став альтернативой госпропаганде, где всегда «все хорошо».

Власти, похоже, понимают все это не хуже нас с вами, поэтому борются со СМИ буквально изо всех сил. По привычке и по старым методичкам, они не оставляют попыток обуздать информационный поток по старинке, то есть, «захватить телеграф» – физически захватывают популярные и массовые Телеграм-каналы, однако толку это не приносит.

В прошлую эпоху тот, кто контролировал Останкино, контролировал все общественное мнение, сегодня ситуация обстоит ровно наоборот: сегодня общественное мнение формируется самой информационной средой, поскольку голос, буквально, есть у всех. И уже те СМИ или блогеры, которые лучше чувствуют актуальную повестку, оказываются в топе. Поэтому бороться, на самом деле, приходится не с конкретными медиа и авторами, а с явлением – с информационной эпохой.

Возможно ли победить в этой борьбе? Здравомыслящим людям очевидно, что такими методами – нет. Больше того, очевидно и другое: последовательное движение в заданном направлении «всех придушить» может привести лишь к тому, что в информационном поле Беларуси появятся зияющие пустоты. Пустота – не вакуум, вакуума в этой среде быть не может, поэтому, если у них получится сделать то, что они хотят, пустоту эту, неминуемо, заполнит продукт совершенно другого уровня и качества.

В этом смысле гибель существующего независимого медиасектора будет означать удар не только и не столько по демократически мыслящей части общества, сколько по Беларуси как цивилизованной стране как таковой.

Политический аналитик Егор Лебедок:

– К TUT.BY может быть различное отношение, но что свойственно этому порталу – это определенный барьер на пути российского контента в головы беларусов. У нас заблуждение большое, что все пользователи интернет шарят в политике, проверяют политические новости, адекватно оценивают ситуацию и т.д. Большинство использует интернет для чтения обычных житейских новостей и заголовков политических, с редким просмотром. TUT.BY для таких беларусов формировал белорусскую повестку дня, с беларусскими фоновыми новостями политики и жизни.

Руководитель научно-исследовательского Центра Мизеса Ярослав Романчук:

– Представьте себе. Правительство Великобритании прекратили вещание BBC из-за критики власти. Правительство США по причине освещения деятельности определённых политических групп закрывает CNN. Правительство Польши блокирует работу телеканала TVN, так как властные политики в ярости от его редакционной политики и поддержки оппозиции. Бред? Невозможно? Нецивилизованно? Да, бред. Да, невозможно. Да, по-варварски. Невозможно, потому что в цивилизованном мире такое дикарское поведение незаконно, аморально и политически самоубийственно для власти.

В Беларуси заблокировали TUT.BY. Это наше белорусское BBC. Это наше национальное CNN. Это белорусский брат польского TVN. Политики-рубильники, чиновники-стоп-краны, силовики-держиморды взяли и заблокировали TUT.BY. Без решения суда. Без следствия и выяснения всех обстоятельств. Без проведения предусмотренных даже белорусским законодательством процедур.

Заблокировали, потому что могут. Потому что «калёным железом», «загнать под плинтус», жэстачайше по морде, чтобы сопли полетели – это безнаказанное поведение белорусских людей в погонах, лампасах и фуражках. Потому что один TUT.BY посмел быть больше СБ/БТ/ОНТ/Белта + 10 тысяч идеологов вместе взятых.

Блокировка TUT.BY – это наказание за успех, расправа за народность, месть за популярность, разнос за профессионализм, кара за гуманизм по отношению к людям.

Блокировка TUT.BY – это кляп в горло настоящим журналистам, удар под дых белорусским предпринимателям, плевок в лицо миллионам читателей tut.by в Беларуси и всём мире.

Блокировка TUT.BY – это узаконенный грабёж/разрушение частной собственности белорусских предпринимателей, выстрел власти самой себе в голову, обнуление остатков репутации и потенциала для диалога.

В контексте чрезвычайно сложной, противоречивой, запутанной нормативной налоговой, регуляторной базы Беларуси с многочисленными лазейками для произвольного толкования контрольными, силовыми структурами в Беларуси практически каждая коммерческая организация под гильотиной ходит. Нет проблемы найти зацепки и представить дело, как исключительно хозяйственное. Уголовные дела по налогам. Нарушение информационной безопасности. Распространение информации экстремистского толка. В стране «иногда не до закона» не составляет труда найти правовую обёртку любому нарушению прав и свобод человека, в том числе прав собственности. Если бы дело было только в сфере хозяйственного спора, то TUT.BY бы спокойно работал и через своих адвокатов/юристов выясняли бы отношения, разруливали бы конфликт.

Помимо всего прочего TUT.BY – это частная собственность белорусских граждан. Они создавали её по крупицам, более 20 лет. Это не машины, станки или здания. Это ценнейшие нематериальные активы. В условиях современного рынка они стоят сотни миллионов долларов. И вот на наших глазах белорусские власти эти нематериальные активы пытаются обнулить.

Одновременно мы слышим от правительства, что в Беларуси созданы благоприятные условия для развития бизнеса, что Беларусь соблюдает права собственности, что претендует на инновационность и привлечение иностранных инвестиций.

Мы также слышим от руководителей страны о том, что они-де выступают за национальное единство, гармонию интересов и общественный диалог во имя будущего страны. Дело TUT.BY позволяет однозначно ставить жирный крест на этих декларациях, заверениях и обещаниях.

Дырэктар BISS, палiтолаг Пётр Рудкоўскі:

– Месячная аўдыторыя аднаго TUT.BY: 3,6 млн.

Месячная аўдыторыя васьмі найвялікшых дзяржаўных сайтаў (belta.by, tvr.by, sb.by, ctv.by, ont.by, minsknews.by, grodnonews.by, gp.by), разам узятых (!): 746 тыс.

(Дадзеныя gemiusAudience за кастрычнік-2020)

Па дадзеных Sociolytics, 53% аддаюць перавагу недзяржаўным СМІ, а толькі 29% — дзяржаўным. Гэтая карціна пацвярджаецца апытаннем Chatham House у студзені-2021.

Так, вынікі тычацца карыстальнікаў сеціва, але іх у краіне каля 80%. Маладых — 99%.

А так было не заўсёды. Яшчэ ў 2018 г. давер да дзяржаўных СМІ амаль у тры разы перавышаў давер да недзяржаўных (апытанне BAW).

Ператварэнне дзяржСМІ ў прапагандысцкі адстойнік прывяло да трагічнага падзення іх папулярнасці. Яны самі прызнаюць, што “прайгралі інфармацыйную вайну ў інтэрнэце”. У інтэрнэце? Ды не. Прайгралі ЎВОГУЛЕ.

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