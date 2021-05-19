Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-марте 2021 года составили 102,9 процента к уровню I квартала 2020 года, сообщил Белстат.

Для сравнения, в январе цифра была 104,1 процента, в январе-феврале – 103,3 процента. Сейчас произошло падение еще на 0,4 процентного пункта. То есть, рост доходов замедляется.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8 процента, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4 процента.

Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению «ответственны» за 23,6 процента, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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