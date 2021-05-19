Где сейчас находится Юлия Чернявская? Что о ней известно ее родным? Мы позвонили ее маме Александре Григорьевне Чернявской, известному психотерапевту, писателю, ныне пенсионерке. Она ответила:

– Дочь на свободе, это точно. Но где конкретно находится, я сказать не могу – поверьте, не знаю.

– Как вы, немолодой человек, пережили вчерашние события?

– Я сходила с ума по дочери. А потом по ее собаке – бишону. Юлию увезли из квартиры утром, собака осталась одна – не выгулянная, не кормленная. Что с ней будет, если дочь задержат в застенках на много дней? Я, как и дочь, собачница, и буквально не могла найти себе места от тревоги за беспомощное животное. Как войти в квартиру и забрать эту кроху? Вызвались помочь студенты Юлии Виссарионовны. Один парень еще днем поехал к ее дому, чтобы хоть послушать у двери, скулит ли животное. Да, слабое утешение, но все же – скулит, значит, жива. Но из-за двери ничего слышно не было… А к ночи я уже сама выбралась туда с ребятами. Они, представьте, готовы были рисковать, лезть в квартиру, которая находится на 7 этаже, через балкон, через пожарную лестницу. Все, чтобы спасти собаку! Но проявлять геройство не пришлось. Соседи сказали, что собаку забрали.

– Кто?! Опять появлялись люди из Департамента финансовых расследований?

– Нет. Наши товарищи. У кого надо, появился ключ. Сейчас с собакой все нормально. С Юлией сложнее – она все-таки перенесла сердечный приступ. Но все же, повторю, дочь на свободе. О себе скажу следующее. Ситуация предлагает мне борьбу, и я к борьбе готова. Я разрываюсь от злости! И не позволю себе расклеится и заболеть, не надейтесь. И еще большое спасибо Фэйсбуку. Это потрясающее сообщество друзей – по-настоящему деятельных людей. Всю информацию о дочери и ее здоровье собирали вчера чужие люди – фрэнды Юлии из Фэйсбука, и тут же передавали мне. Я не чувствовала информационного вакуума.

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