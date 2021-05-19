50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Об этом «черная пантера» сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

«В мире нет более великой любви». Именно так Наоми подписала снимок, на котором можно разглядеть крошечные ножки малышки, одетой в платье с цветочным принтом.

«Маленькое благословение выбрало меня своей матерью, для меня большая честь стать родителем для этой нежной души», – поделилась эмоциями от материнства супермодель.

Подписчики принялись поздравлять Наоми с радостным событием.

Через несколько дней супермодели исполнится 51 год. Она не разглашает, как именно ребенок появился на свет. Но судя по тому, что в апреле Кэмпбелл появилась на показе без намеков на беременность, она воспользовалась услугами суррогатной матери.

Кто отец ребенка – тоже тайна. Наоми не замужем. В разное время она встречалась с Леонардо Ди Каприо, Робертом де Ниро, Майком Тайсоном и российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Последний, кстати, подал на бывшую возлюбленную в суд. Миллиардер потребовал от Кэмпбелл вернуть собственность на общую сумму в три миллиона долларов.

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