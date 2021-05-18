Заблокированы и основной сайт TUT.BY, и "зеркало" / скриншот

Во вторник перестал открываться сайт TUT.BY. О проблемах з доступом сообщили абоненты МТС и те, кто пытался зайти на страницу портала из-за границы.  Позднее сайт перестал открываться и у абонентов Белтелеком.

Соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что “домен заблокирован”.

Министерство информации подтвердило информацию о блокировке сайта и объяснила, что решение об ограничении доступа было принято “на основании уведомления Генеральной прокуратуры”. Причем заблокированы и основной сайт, и “зеркало”.

“Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу”, — говорится в сообщении мининформа.

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