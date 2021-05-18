В TUT.BY пришли сотрудники ДФР

Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.

Что известно на данный момент

Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.

Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.

Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.

Помимо TUT.BY ДФР пришел в другие проекты, связанные с TUT.BY — hoster.by и av.by.

В пресс-службе КГК, куда входит Департамент финансовых расследований, заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

Дверь на этаже Марины Золотовой выломана:

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.by будет обнародована позже.

— Пока по этой ситуации без комментариев.

Возле дома главного редактора Tut.by Марины Золотовой тишина, в глаза бросается разве что микроавтобус, припаркованный неподалеку. Соседка Марины рассказала, что утром, примерно в 10:20, тамбурную дверь на их площадку выломали. Женщина из квартиры не выходила, но сообщила, что было слышно много шума и грохота.

Перестали выходить на связь журналисты и фотографы, которые приехали к офису TUT.BY — Артем Майоров («Белорусы и рынок»), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner). При этом официальный представитель МВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса TUT.BY, в милиции нет.

(«Белорусы и рынок»), (TUT.BY), (Onliner). При этом официальный представитель МВД Мингорисполкома заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса TUT.BY, в милиции нет. Сотрудник av.by сообщил, что у них была планерка по онлайн-связи, в какой-то момент он услышал шум и выкройки, чтобы все выключили телефоны. После этого связь пропала и участники онлайн-встречи, которые, предположительно, были в офисе, перестали выходить на связь. К этому моменту сотрудники av.by не знают, что происходит у них в офисе.

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