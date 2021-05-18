Глава МИД Беларуси Владимир Макей улетел 18 мая в Таджикистан, где планирует принять участие в Совете министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ).

В официальном Twitter МИД Беларуси показали встречу Владимира Макея в аэропорту Душанбе. На фотографиях видно, что он предпочел неформальный стиль одежды. Глава белорусского внешнеполитического ведомства прибыл в Таджикистан в джинсах и свитере. В руках он держал чемодан.

Что будет на заседании СМИД ОДКБ

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку в зоне ответственности Организации и примет ряд важных политических заявлений, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Будут ли они касаться ситуации в Армении, пока неясно.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Поделиться ссылкой: