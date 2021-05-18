По состоянию на вторник 18 мая в Европейском союзе было введено не менее 200 миллионов доз вакцины против COVID-19, согласно данным AFP, обобщающим официальные данные, предоставленные службами здравоохранения государств-членов, сообщает МедикФорум.

Эта указывает на то, что ЕС должен быть на пути к достижению своей цели по полной вакцинации 70% взрослого населения, то есть примерно 255 миллионов человек.

По меньшей мере 52,9 миллиона человек были полностью вакцинированы двумя дозами вакцин от BioNTech / Pfizer, Moderna и AstraZeneca или одной дозой для тех, кто был вакцинирован однократной вакциной Johnson & Johnson.

Эта цифра составляет 11,8% населения ЕС.

Данные показали, что Мальта лидирует в таблице ЕС: 32,5% ее небольшого населения полностью вакцинированы, в то время как Болгария сильно отстает – всего 6,1% вакцинированы.

Из крупных стран ЕС в Германии 11,1% полностью вакцинированы, во Франции – 13,5%, в Италии – 14,6%, а в Испании – 15,4%.

В глобальном масштабе данные AFP показали, что было введено 1,5 миллиарда доз. В Израиле 59% населения вакцинировано двумя дозами, в Соединенных Штатах – 35%, а в Великобритании – 30%.

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