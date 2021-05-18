Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией “ТУТ БАЙ МЕДИА”, в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от “уплаты налогов в особо крупном размере”. Соответствующая запись размещена 18 мая в Telegram-канале Тихановской.

“Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии”, – подчеркнула Тихановская. “Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям”, – подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против “редакций, журналистов и блогеров” в Беларуси.

Комментарий фон дер Ляйен пока не последовал.

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