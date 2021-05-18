Соединенные Штаты осудили «неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала TUT.by, его журналистов и сотрудников», говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси.

«Обыски в офисах TUT.by, а также в домах сотрудников под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным «преступлением» является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима.

Власти лишили Tut.by правового статуса СМИ. Журналистов портала штрафовали и заключали в тюрьму, они подвергались физическим нападениям. Власти неоднократно клеветали на портал и угрожали ему. Сегодня они заблокировали веб-сайт Tut.by и похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства. Эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства.

Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», — отметили в американском посольстве.

Напомним, что 18 мая силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by. Позже КГК сообщил, что в отношении должностных лиц ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

По последней информации TUT.by, в связи с уголовным делом задержаны 13 сотрудников. Также на 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко, главный редактор Марина Золотова из ДФР была отправлена в ИВС на Окрестина.

Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, перенесла гипертонический криз, медики кардиологического отделения 1-й городской клинической больницы Минска оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находился оперативник. После она была выписана из больницы. Где находится сейчас — неизвестно.

Силовики также увезли директора структурного подразделения центра электронного бизнеса TUT.by компании hoster.by Сергея Повалишева.

Поделиться ссылкой: