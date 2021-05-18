Погибших парня и девушку обнаружили в упавшем в мелиоративный канал автомобиле

В Лельчицком районе в вылетевшей в мелиоративный канал “Волге” утром следующего дня обнаружили двух погибших молодых людей, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 16 мая между 20:30 и 21:35 на автодороге “Боровое-Тартак-Руднище”. Водитель “Волги” (ГАЗ 3110) не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся и рухнул на крышу в мелиоративный канал.

Утром 17 мая машину обнаружили очевидцы и сообщили об этом в ГАИ. Автомобиль был извлечен из канала, в салоне обнаружили тела погибших 24-летнего парня и 19-летней девушки, проинформировали в областной милиции.

По факту ДТП проводится проверка.

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