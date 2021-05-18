«Народная Воля» поинтересовалась у министра юстиции, как идет работа над документом и когда планируется завершить анонсированную перерегистрацию политических структур.

– Работа над законом продолжается, – ответил Олег Леонидович Слижевский, который на днях дежурил на прямой телефонной линии. – Еще рано говорить о ее результатах.

Что касается перерегистрации партий, то она объявляется законодательным актом. В нормах проекта закона заложены такие положения, которые предусматривают перерегистрацию в течение шести месяцев. Но в данный момент проект закона находится на согласовании с заинтересованными структурами.

– Олег Леонидович, а кто ведет разработку закона о политических партиях? Минюст?

– Да, Министерство юстиции.

– В свое время была создана рабочая группа, в которую входили представители различных политических партий. Ее привлекают к работе над новым проектом?

– Изначально подходы были обсуждены с представителями политических партий, а дальше уже сотрудниками Министерства юстиции ведется техническая работа.

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