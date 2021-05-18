Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля дал пояснения относительно массированных обысков на портале TUT.BY.

Как сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на ДФР КГК, 18 мая в отношении должностных лиц ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

По данным финансовой милиции, в 2019 года ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” получило статус резидента Парка высоких технологий. Между тем, как подсчитал ДФР КГК, компания получила выручку, которая не связана с деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

ДФР КГК уже проинформировал Администрацию Парка высоких технологий о выявленных нарушениях, на основании чего Наблюдательным советом ПВТ 18 мая принято решение об утрате ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” права на налоговые льготы.

Теперь получается, что ранее все налоговые льготы ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” получало необоснованно, в связи с чем государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Утром 18 мая в офисы крупнейшего портала страны TUT.BY и домой к его руководителям пришли сотрудники ДФР.

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