Кафе и рестораны Минска начали использовать бесконтактные QR-меню. Например, как сообщил создатель одного из таких сервисов, интернет-портал Relax, на конец марта его разработку внедрили 248 столичных заведений.

Здесь рассказали, что переход на бесконтактное меню – один из главных фудтех-трендов 2021 года. Внедрение технологии началось с Китая, затем стали присоединяться страны Европы, Америки, Азии. В ноябре 2020 QR-коды в заведениях стали обязательным условием и в столице России. В Украине за отсутствие возможности бесконтактного заказа блюд и напитков предусмотрены штрафы до 170 тысяч гривен. В Беларуси заведения переходят на QR-меню добровольно, исходя из соображений безопасности и эффективности.

Обычно карточки или наклейки с бесконтактными кодами размещают на столах заведения. Сервис включает две составляющие: QR-код для сканирования и само электронное меню, открывающееся в мобильном браузере.

Среди внедривших технологию от Relax – сеть ресторанов грузинской кухни «Хинкальня», которая подключилась 26 ноября 2020 года. QR-меню есть в 6 заведениях сети. Меню в них одинаковое, поэтому удалось собрать общую статистику по количеству сканирований QR-кодов.

За 4 месяца гости «Хинкальни» просканировали их 7 277 раз. Максимальное количество зафиксировано в январе – 2 627. В марте блюда с помощью бесконтактного меню заказало 21,6 процента гостей.

Relax провел опрос среди своих пользователей, которые регулярно бронируют столики онлайн и активно посещают заведения Минска. В нем участвовало почти 300 человек.

Выяснилось, что 63,4 процента знают, что такое QR-меню, но лишь четверть сталкивалась с ним в заведениях. Во время пандемии 40,9 процента отдают предпочтение бесконтактному меню из соображений гигиены и безопасности, 58,1 процента ответили, что заинтересованы использовать сервис и после пандемии.

По словам разработчиков, бесконтактное меню придает заведению технологичность, позволяет экономить на внесении изменений в бумажное меню. А его внедрение не требует длительного обучения, временных ресурсов или высоких денежных затрат.

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