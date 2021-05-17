На прошлой неделе Верховный суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима за измену государству (часть 2 статьи 356 УК), а по факту за то, что он скинул фотографию документа о привлечении военнослужащих к разгонам протестующих телеграм-каналу, который признан властями экстремистским. Жена Урада Ирина рассказала TUT.BY о том, как он теперь.

Денису 29 лет, он родом из небольшого поселка Россоны на Витебщине, в 2014 году окончил Военную академию и поступил на службу в Генеральный штаб. Ирина говорит, что политическую ситуацию у них в семье обсуждали и надеялись на перемены. О том, что Денис отправил документ, она не знала.

— Думаю, он просто не выдержал, возможно, сделал это на эмоциях. Денис считал, что армия не должна воевать со своим народом, наоборот, армия должна свой народ защищать, а не идти против него.

Это было его решением. Думаю, он не хотел, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Задержали его 15 марта, в понедельник. У него был выходной после дежурства, позвонили с работы и сказали срочно явиться. Он уже понимал, я думаю, по какому вопросу такая суета. Домой он уже не вернулся. А ночью к нам пришли с обыском. Оперативники вели себя корректно, старались даже не разбудить ребенка (супруги воспитывают сына, которому почти 4 года — прим. Ред).

После завершения расследования на Дениса начали давить:

— Супруг не жаловался на давление, пока шло следствие, — говорит Ирина. — Но вот когда расследование закончилось, его перевели пятым в камеру, где для него нет спального места, выделили доску, которую укладывают на пол, на ней он и спит ночью.

Также Ирина рассказала о настроении Дениса:

— В последних письмах муж предвидел, что у него будет очень большой срок, потому что уже знал, как его дело «раздули» по телевизору. Сейчас у него настрой, что ничего не изменится, в камере у них новости только по госТВ. Тем более, у него такая статья, что он не может обжаловать приговор, условно-досрочное освобождение ему тоже не светит.

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