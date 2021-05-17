Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед также сообщил, что в международный трибунал представят доказательства геноцида народа Беларуси в годы ВОВ.

По первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше, рассказал Генеральный прокурор Андрей Швед в интервью БТ.

По его словам, результаты проведенных раскопок некоторых мест массового уничтожения показывают, что масштабы трагедии беларусского народа на сегодня до конца неизвестны.

«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до 5 метров. И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан», – рассказал он.

Он сказал, что сегодня Генпрокуратура располагает данными о сотнях ранее не известных мест массового уничтожения населения либо мало изученных. Также установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Крайовой. В связи с чем в Литву и Польшу будут направлены поручения об оказании правовой помощи.

«Чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами — а они еще живы, нам известно их место жительства — процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — пояснил генпрокурор.

Он обратил внимание, что геноцид не имеет срока давности.

Андрей Швед также сообщил, что в международный трибунал представят доказательства геноцида народа Беларуси в годы ВОВ.

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