В Египте обнаружили 300 гробниц времен Древнего царства

На территории Египта археологи обнаружили множество гробниц, которые были высечены во времена Древнего царства. Как сообщает Министерство туризма и древностей страны, находка расположена в городе Сохаг.

Историки нашли порядка трехсот гробниц в скале. Захоронения, как предполагают ученые, сделаны около двух тысяч лет до нашей эры, в период Древнего египетского царства.

Гробницы обнаружили во время раскопок некрополя. Отмечается, что они отличаются архитектурным стилем и высечены на разных уровнях горы.

Кроме этого, археологи выделили одно захоронение с фальшивой дверью и боковым входом, который ведет в галерею с так называемой могильной шахтой.

Также в ходе раскопок были найдены предметы бытовой утвари и артефакты для жертвоприношения.

Поделиться ссылкой: