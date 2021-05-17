19-летняя студентка юридического факультета БГУ Виолетта Людчик получила штраф в 2900 рублей (100 базовых величин). Суд над ней прошел 17 мая.

Об этом сообщает Reform.by со ссылкой на правозащитников.

Виолетту задержали 15 мая на фестивале BSU FEST. При осмотре вещей на входе на ее ноутбуке заметили бело-красно-белую наклейку. Студентку отвезли в Центральное РУВД, где составили протокол по статье 24.23 КоАП.

При рассмотрении дела в суде наклейка в протоколе не упоминалась, зато говорилось, что Виолетта выкрикивала «Жыве Беларусь». Студентка писала свои замечания в протоколе, но в том протоколе, который был в материалах дела, замечаний не оказалось.

На вопрос судьи, зачем студентка размещала наклейку на ноутбуке, Виолетта ответила, что ей просто понравились цвета, а вообще у нее на ноутбуке много разных наклеек. Свидетель-милиционер заявил на суде, что Виолетта выкрикнула лозунг во время досмотра.

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