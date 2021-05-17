Программист из Мексики выиграла Титул «Мисс Вселенная»

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница Мексики и разработчик программного обеспечения по образованию Андреа Меса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как пишет dev.by, конкурс проводился 16 мая во Флориде в 69 раз. 26-летняя активистка, борющаяся за права женщин и инклюзивность, оставила позади более 70 других финалисток.

Помимо этого, Меса — сертифицированный визажист и модель. Также девушка входит в международную благотворительную ассоциацию, которая занимается сбором средств для притесняемых жителей Индии, Индонезии и Китая.

В своей победной речи Андреа Меса отметила, что современный мир всё больше развивается, но вместе с ним крепнут и стереотипы. По её словам, красота — это не только внешность, а её источник лежит в сердце и поступках человека. Меса заключила, что никогда нельзя позволять другим людям умалять собственную значимость.

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