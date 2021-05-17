8 июля на территории Беларуси начнет действовать новый механизм маркировки товаров — средствами идентификации. Как только заработает электронная база, электронные накладные понадобятся как для внутреннего перемещения товаров, так и для импорта. Как пишет АФН, председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко заявляет, что ни в России, ни в Беларуси к новшеству не готовы, более того, 99% ИП торговли не знают о нововведении.

Со своей стороны «Перспектива» предлагает ввести пятилетний мораторий на использование электронной маркировки товаров средствами идентификации. 28 апреля соответствующее обращение было разослано в заинтересованные ведомства.

Министерство по налогам и сборам не считает необходимым принятие такой меры. Об этом сообщил председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко со ссылкой на письмо МНС за подписью замминистра Владимира Муквича.

По словам Шумченко, МНС в своем ответе заявляет, что переходный период был достаточным для подготовки к нововведению. Министерство отмечает, что правовые акты были размещены в сети интернет и обсуждались на Правовом форуме, планируется проведение семинаров, комментарии размещены на сайте МНС.

«В обращении мы писали, что в сети интернет размещена информация, но этого, видимо, недостаточно. Нужно дойти до каждого предпринимателя, а для этого нужно время, поэтому мы и предлагаем мораторий», — отметил Шумченко.

В письме МНС, по словам председателя «Перспективы», сообщается, что 1 июля начнутся проверочные мероприятия.

Он отметил, что сейчас индивидуальные предприниматели, обеспокоенные нововведением, отправляют в Совет министров электронные обращения, в которых указывают на проблему с маркировкой, а также поднимают проблему запрета для ИП использования наличной валюты при покупке товаров за рубежом и введения инкассации для ИП, торгующих на открытых рынках.

«Уже отправлено 566 обращений, причем это делается в индивидуальной форме от каждого предпринимателя. Также мы инициировали обращения в местные органы власти, в которых просят собрать советы по предпринимательству в регионах для обсуждения основных проблем», — сообщил глава «Перспективы».

По его словам, Минэкономики, которое курирует индивидуальных предпринимателей, пока на предложение «Перспективы» собраться и обсудить проблемы предпринимательства не ответило. «Особой реакции со стороны властей мы не видим», — отметил Шумченко.

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