На сайте 32-й городской клинической поликлиники Минска появилась информация о том, что привитые белорусы с 18 мая смогут получить сертификат, подтверждающий проведение вакцинации против COVID-19. В столе справок пояснили, что точная стоимость сертификата станет известна в ближайшее время.

Медучреждение пояснило, что сертификат выдается на платной основе лицам, прошедшим вакцинацию непосредственно в этой поликлинике. Получить его можно будет в течение года с момента введения второй дозы прививки. При этом подтверждающий документ о том, что вы планируете выезжать за пределы страны, не нужен.

Механизм получения сертификата 32-я поликлиника описывает следующим образом: необходимо записаться (взять талон) в столе справок или по телефонам колл-центра. При получении сертификата при себе нужно будет иметь паспорт, справку о проведенной вакцинации, выданную поликлиникой, и чек об оплате (оплатить сертификат можно в кассе самого учреждения). Точная информация о стоимости появится завтра, как пояснили в столе справок. Вакцинированным пациентам также предлагают заказать сертификат онлайн, оставив заявку на сайте и предварительно заполнив бланк.

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