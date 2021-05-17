Крупные российские нефтяные компании с начала мая не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ.

Так, за 16 дней мая на “Нафтан” из России поставлено 54,8 тыс. тонн “прочими недропользователями” (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает “Интерфакс“.

На Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн нефти из РФ (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основными грузоотправителями являются “ЛУКОЙЛ”, “Газпром нефть” и “Роснефть”, причем две последние компании увеличили объемы по сравнению с прошлым месяцем.

Как сообщалось, трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в 2 раза меньше, чем в апреле. При этом разбивка поставок по каждому из заводов – Мозырскому и Новополоцкому НПЗ – не уточнялась.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна “Белнефтехим”, его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ “Нафтан”. По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Основным поставщиками на “Нафтан” апреле были: “Роснефть” – 339 тыс. тонн, “Сургутнефтегаз” – 204 тыс. тонн, “Татнефть” – около 100 тыс. тонн, “Башнефть” – 32 тыс. тонн, “Русснефть” – менее 10 тыс. тонн.

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