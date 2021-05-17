Государственная контрабанда: Литва стала источником дохода для белорусского режима

У Литвы нет противоядия от контрабанды белорусских сигарет. Целые грузовые составы с контрабандой, идущие в Литву из Беларуси, избегают рентгеновского досмотра. Устройство для досмотра вагонов на белорусско-литовской границе не работает с 2016 года, пишет литовское издание LRT.

В результате – сотни белорусских вагонов на границе офицеры проверяют стержнями, когда Латвия и Эстония обнаруживают контрабанду с помощью рентгеновского оборудования.

Деньги на покупку нового оборудования появились только в прошлом году, но для покупки надо провести тендер, затем установить и настроить оборудование. Эксперты говорят, что только работа с отлаженными техническими средствами может пресечь государственную контрабанду из Беларуси.

Литовские государственные чиновники прогнозируют, что в этом году контрабанда сигарет может стать рекордной. Литовская разведка предупреждает, что вагоны забиты белорусскими сигаретами. Режим Александра Лукашенко, который страдает от санкций и испытывает нехватку денег, использует последний источник получения денег и незащищенная литовская граница этому способствует.

Самое слабое место – железная дорога

30 апреля на станцию Вайдотай пришла обычная линия товарных вагонов из Беларуси. Таких прибытий в сутки бывает около 20. Но на этот раз пограничная служба получила информацию, что в вагонах спрятаны сигареты.

Когда вскрыли один вагон с удобрениями, обнаружили 30 500 упаковок сигарет. По словам Донатаса Шкарнулиса, начальника Управления криминальной разведки ГПБГ, это была обычная операция, но но за год их не так много. За четыре месяца этого года Государственная пограничная служба (ГПС) выявила 17 случаев железнодорожной контрабанды. две трети сигарет, вывозимых из Беларуси, доставляются в Литву по железной дороге.

«Преступники и правонарушители ищут слабые места. Одно из них – железнодорожная контрабанда», – говорит Донатас Шкарнулис.

Рентген выключен – сигареты текут

По словам официальных лиц, неработающее рентгеновское оборудование привело к увеличению потока контрабанды. О том, что “это не случайно”, что на протяжении пяти лет на литовской границе не устанавливается необходимое для досмотров оборудование заявил Мариус Лауринавичюс, эксперт Вильнюсского института политического анализа.

«В моей голове это более чем скандально, и я не понимаю, как литовское государство могло это допустить. Это означает, что наши решения открывают путь преступной деятельности этих режимов и на территории Литвы. Я подозреваю, что это не случайно. Было бы очень странно предположить, что за пять лет, даже если бы были проблемы, их нельзя было решить. Видимо, кто-то очень заинтересован в том, чтобы они не решались », – сказал Мариус Лауринавичюс.

Этот год – рекордный год

Пока рентген не работает, грузовые вагоны из Беларуси в Литву грохочут каждый день. Не менее 60 вагонов в одном составе. Не менее двадцати из них пересекают границу каждый день.

Это удобрения, древесина, биотопливо, нефтепродукты и строительные материалы. И часто среди них есть сигареты. Сотни, тысячи сигарет. В этом году их больше, чем когда-либо. Чиновники не сомневаются, что будет установлен рекорд контрабанды сигарет в поездах.

«Мы считаем, что в этом году будет установлена максимальная сумма контрабанды, потому что это уже половина того, что мы установили в прошлом году», – говорит Ш. Раманаускас, начальник отдела предотвращения нарушений Таможенного департамента.

Железнодорожники говорят, что обнаруживают контрабанду почти через день. «Особенно в последнее время мы наблюдаем рост железнодорожной контрабанды. Раньше мы её обнаруживали каждую неделю, а теперь каждый второй или каждый третий день. Не знаю, случайно ли это, но после тех президентских выборов белорусская сторона совсем не ограничивает себя.»

Стоит отметить, что контрабанду сигарет обнаруживает не только пограничная служба на железной дороге, но также сигареты задерживают таможенники на досмотрах автотранспорта.

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