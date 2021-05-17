Компания Apple официально анонсировала масштабное обновление стримингового сервиса Apple Music. С июня этого года всем подписчикам сервиса станут доступны поддержка “пространственного аудио” Dolby Atmos, и музыка в высококачественном формате Losless.

Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой “пространственного аудио” на чипах H1 и W1 – AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объемный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac. Первоначально в формате Dolby Atmos будут доступны “несколько тысяч треков”, но компания намерена постепенно перевести на новый формат весь каталог, насчитывающий 75 млн композиций, пишет TJ.

Что же касается внедрения формата Losless (без сжатия файлов), то для этого компания применит собственный кодек ALAC, который “сохранит каждый бит исходного аудио”. Чтобы переключиться на музыку в высоком качестве, пользователям потребуется зайти в настройки приложения и выбрать “разрешение” музыки в зависимости от затрат интернет-трафика и способа подключения. Так, меломаны смогут слушать треки в формате 24 бит и 192 кГц, но для этого им потребуется дополнительное оборудование, включая аудиоконвертер. Пользователи также смогут выбрать CD-качество от 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц.

В Apple сообщили, что на старте в формате Losless будет доступно 20 млн треков из каталога Apple Music, а к концу года нововведение охватит все 75 млн треков.

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