Сегодня в суде Московского района Минска было рассмотрено административное дело в отношении политика, бывшего лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Его осудили на 30 суток ареста, сообщил представитель партии Денис Красочка на канале ОГП-ТВ.

Лебедько обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии по статье 24.23 КоАП. По словам Красочки, на суде защита ходатайствовала о приобщении к делу видеоматериалов, которые прямо опровергали показания свидетеля-милиционера, но это никак не повлияло на решение суда.

Лебедько был задержан в пятницу, 14 мая, возле Дома правосудия в Минске, когда пришел на заседание суда по “делу студентов”. Тогда там задержали не менее 14 человек, в том числе журналистку Любовь Касперович. Ее сегодня также осудили — на 15 суток.

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