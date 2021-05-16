Политзаключенный Никита Золотарев, которому 12 мая исполнилось 17 лет, 15 мая был «переарестован» для проведения следственных действий в рамках возбужденного в отношении него второго уголовного дела. Никиту обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО.

Напомним, по делу о «коктейлях Молотова» Никита с августа прошлого года находился за решеткой. В феврале суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Услышав приговор, парень начал бросаться на решетку со словами: «Выпустите меня отсюда!»

Родители Никиты сообщают, что в ожидании оформления процедуры нового ареста их сына на протяжении долгого времени продержали в автозаке. «Подростка весом 50 кг охраняли четверо огромных силовиков», — с горечью говорит отец Никиты Михаил. Передать ему еду и воду не разрешили. Родители отмечают, что выглядит Никита очень бледным и похудевшим, его самочувствие со времени последнего свидания явно ухудшилось. Когда прокурор оформлял арест, Никита задал ему вопрос: «Почему я сижу в камере один?» Но ответа он не получил. Адвокат Никиты посоветовал родителям написать заявление в прокуратуру по поводу содержания их сына в «одиночке», сославшись на то, что, вероятно, прокуратуре не известно об этом факте. Поговорить с сыном родителям не разрешили. Никита успел только сказать им, что больше не может терпеть: если останется один в камере — он не выдержит. «Знают ли жёны, дети, матери тех, кто сейчас несёт ответственность за моего сына, что они убивают ребёнка?» — спрашивает Михаил.

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