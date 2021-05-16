К трагедии привела попытка наряда ДПС проверить водителя автомобиля «Форд Мондео» в 10 утра 16 мая в Гродно на улице Асфальтной. У сотрудников ГАИ вывали подозрения действия водителя и они подали сигнал об остановке, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По версии милиционеров, водитель не отреагировал, а лишь ускорился и попытался скрыться, но практически сразу не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение жилого дома. В итоге погиб 50-летний пассажир авто, а сам водитель 2002 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Их пришлось доставать из авто с помощью МЧС.

Сообщается, что водитель был ранее лишен водительских прав.

Теперь сотрудники ГАИ, следователи и экспекты пытаются выяснить причины ДТП.

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