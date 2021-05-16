На восстановление костела в Будславе собрано более 325 тысяч рублей

В Telegram-канале «Адновім Будслаў разам» подведены итоги выполненных работ. К этому времени удалось очистить крышу от крупного мусора, однако там еще осталось много пепла и мелких частей. Все крупные элементы были распилены и вывезены из-под костела, от пепла, углей и технического мусора убрана территория вокруг храма, выставлены дополнительные ограждения вокруг здания. Для дальнейших работ волонтеры ищут в аренду рукав для мусора и нуждаются в помощи с грузовой доставкой из Минска.

Пожар в костеле случился 11 мая. В результате ЧП обрушилась крыша центрального нефа. Реликвии костела, в том числе Будславскую икону Божией Матери, удалось вынести, они не пострадали. Сбор средств на счета епархиального общества «Каритас» и религиозной общины костела был начат в день пожара, 11 мая. Его прокомментировал Александр Лукашенко, заявив, что беларусы ничего не смогут сделать без государства и не соберут деньги. При этом, хотя сбор средств был инициирован обществом и церковью, Лукашенко приписал его оппозиции и заявил, что «эти невероятные ни черта не соберут, просто заберут у людей деньги и поделят в Польше». Он предложил открыть счет костела и собирать деньги на него, в то время как сбор на такой счет велся уже три дня.