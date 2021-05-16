На восстановление костела в Будславе собрано более 325 тысяч рублей

По состоянию на вечер 15 мая, на восстановление пострадавшего при пожаре костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе частными лицами и организациями перечислено 325 033 белорусских рубля. Об этом сообщил епископ Александр Яшевский, возглавивший специальную комиссию по ликвидации последствий пожара в костеле.
Епископ поблагодарил всех, кто помогает восстановить базилику: «Шаноўныя Прафесійныя працаўнікі, Валанцёры і ўсе людзі добрай волі. Прыміце словы павагі і ўдзячнасці за Вашу працу і дапамогу. Дзякуй усім Ахвярадаўцам, як паасобным людзям, так і арганізацыям. 325 033 беларускіх рубля было ахвяравана на сёння. Ужо цяпер бачна, што Будслаў аднаўляецца і будзе адноўлены РАЗАМ! У малітве да Багародзіцы прашу за ўсіх Вас!»
В Telegram-канале «Адновім Будслаў разам» подведены итоги выполненных работ. К этому времени удалось очистить крышу от крупного мусора, однако там еще осталось много пепла и мелких частей. Все крупные элементы были распилены и вывезены из-под костела, от пепла, углей и технического мусора убрана территория вокруг храма, выставлены дополнительные ограждения вокруг здания. Для дальнейших работ волонтеры ищут в аренду рукав для мусора и нуждаются в помощи с грузовой доставкой из Минска.
Пожар в костеле случился 11 мая. В результате ЧП обрушилась крыша центрального нефа. Реликвии костела, в том числе Будславскую икону Божией Матери, удалось вынести, они не пострадали. Сбор средств на счета епархиального общества «Каритас» и религиозной общины костела был начат в день пожара, 11 мая. Его прокомментировал Александр Лукашенко, заявив, что беларусы ничего не смогут сделать без государства и не соберут деньги. При этом, хотя сбор средств был инициирован обществом и церковью, Лукашенко приписал его оппозиции и заявил, что «эти невероятные ни черта не соберут, просто заберут у людей деньги и поделят в Польше». Он предложил открыть счет костела и собирать деньги на него, в то время как сбор на такой счет велся уже три дня.
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