В Германии состоялась церемония вручения премии имени Льва Копелева за мир и права человека, лауреатами которой в этом году стали Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Мероприятие прошло 16 мая в онлайн-формате и транслировалось на сайте Kopelew2021.de.
«Своей решимостью и мужеством они запустили демократическое движение, охватившее всю Беларусь», — отметил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
К трансляции подключились Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Марию Колесникову представляла ее сестра Татьяна Хомич.
Премия имени литературоведа, диссидента и правозащитника Льва Копелева присуждается Форумом им.Льва Копелева ежегодно в Кёльне, начиная с 2001 года. Ее удостаиваются люди, проекты или организации, которые проявляют активное участие в деятельности, отвечающей ценностям Льва Копелева.
Лауреатами премии в разные годы были международная организация HALO Trust, российская общественно-правозащитная организация «Мемориал», основатели движения за мир Gush Shalom Ури Авнери и Сари Нуссайбей, польское культурное общество «Боруссия», чеченская правозащитница Зайнап Гашаева, учредитель Фонда «Мировой этос» Ганс Кюнг, немецкий писатель Зигфрид Ленц, редакция российской «Новой газеты», немецкий промышленник, «праведник мира» Берторльд Байтц, представители гражданского общества в Сирии.
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