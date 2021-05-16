Как Как сообщает пресс-служба IBU, сегодня был согласован обновленный календарь на сезон 2021/22. Главным его изменением стало перенос места проведения Кубка мира BMW IBU по биатлону, первоначально запланированного в Раубичах 3-6 марта 2022 года. Теперь минский этап пройдет в финском Контиолахти. Также в результате изменений запланированное на 27-28 ноября 2021 года в Контиолахти открытие сезона пройдет в шведском Эстерсунде. Там же состоится и второй этап сезона.

Основанием для принятия решения стала текущая ситуация в Беларуси и намерение обеспечить уверенность в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд, пояснили в IBU.

На предыдущем заседании исполнительный комитет IBU решил определить статус Кубка мира в Минске в спорткомплексе «Раубичи» как ожидающий и объявил, что в течение лета примет решение о том, подтвердить или перенести мероприятие.

Напомним, ранее Минск был лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею, Чемпионат мира по пятиборью также был перенесен из Беларуси «из-за нестабильной ситуацнес