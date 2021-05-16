Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от проведения Кубка мира IBU по биатлону в Беларуси.
Основанием для принятия решения стала текущая ситуация в Беларуси и намерение обеспечить уверенность в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд, пояснили в IBU.
На предыдущем заседании исполнительный комитет IBU решил определить статус Кубка мира в Минске в спорткомплексе «Раубичи» как ожидающий и объявил, что в течение лета примет решение о том, подтвердить или перенести мероприятие.
Напомним, ранее Минск был лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею, Чемпионат мира по пятиборью также был перенесен из Беларуси «из-за нестабильной ситуацнес
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