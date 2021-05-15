Представители ТЦ «Экспобел» сообщили TUT.BY, что в центре вакцинации с 19 мая по решению медиков прекращают делать прививки от COVID-19.

Напомним, центр вакцинации заработал 8 мая.

Планировалось, что пункт в EXPOBEL, который был подготовлен к работе медперсонала за счет самого торгового центра, будет работать ежедневно с 10 утра до 9 вечера и принимать сможет всех желающих, которые по разным причинам не могут вакцинироваться в своей поликлинике. От медиков Минской центральной районной клинической больницы зависели поставки вакцины и врачебное сопровождение процесса.

Когда выяснилось, что открытие центра вакцинации вызвало ажиотаж, для удобства организовали предварительную запись вместо живой очереди. Теперь в записи отказывают: отправляют желающих на прививку в поликлиники по месту жительства.

В EXPOBEL, ссылаясь на слова медицинских сотрудников, рассказали: решение органов здравоохранения обусловлено тем, что процедура по вакцинации «требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

При этом посетителей, которые записались ранее (запись сформирована до 18 мая), попросили не волноваться: вакцинация им будет произведена. Здесь же — в «Экспобеле» — введут второй компонент вакцины тем, кто успел приступить к процедуре в первые дни работы центра.

Пункт вакцинации в «Экспобеле» стал первым таким примером в Минске, когда всех желающих вакцинировали не в поликлинике, а в торговом центре.

При этом об открытии таких пунктов в торговых центрах еще в апреле говорили сами медики:

— Мы предвидим ситуацию и понимаем, что несколько поликлиник, к примеру, в нашем Заводском районе не смогут справиться с большим потоком пациентов, которых необходимо вакцинировать, — рассказала главный врач 21-й центральной районной поликлиники Наталья Мысливчик. — Поэтому сейчас работаем на перспективу. Есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они предоставят площади для организации прививочных пунктов. Все как надо сделаем — с учетом всех требований санитарно-эпидемиологической службы. И тогда сможем прививать довольно большое количество людей в день.

О подобном говорили и в Советском районе.

— Рассматриваем разные варианты: Комаровский рынок, ЦУМ и другие, в которых имеются здравпункты, — говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Вадим Костюков. — Берем в расчет и торговые центры. Сейчас жителям столицы непривычно будет узнать, что прививать от коронавирусной инфекции будут не только в учреждениях здравоохранения, но и на площадях торговых объектов. Тем не менее это правда. За рубежом под временные прививочные пункты спортивные залы отдают. И все хорошо!

В России прививки от коронавируса активно делают в торговых центрах: медикам ничего не мешает работать, например, в московском ГУМе, расположенном на Красной площади, в ТЦ Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Сочи и в других крупных городах. В разных странах для прививочных пунктов выбирают и более необычные локации: спортивные арены, концертные залы, церкви и даже гоночные трассы.

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