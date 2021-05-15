В Гродно мужчина с автоматом угрожал подросткам на детской площадке

Вечером 14 мая в Гродно мужчина на детской площадке угрожал несовершеннолетнему автоматом, сообщает СК.

Установлено, что 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения направлял предмет схожий с автоматом и высказывал угрозы 17-летнему жителя Гродно и его другу. Молодые люди самостоятельно задержали подозреваемого и сообщили в правоохранительные органы.

Следователем проведён осмотр места происшествия с участием специалиста УГКСЭ по Гродненской области, допрошены потерпевшие и свидетели.

Мужчина, совершивший правонарушение, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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