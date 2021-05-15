В начале года мы писали, что из пинского морга пропало тело 37-летней женщины. Тогда семье выдали свидетельство о смерти и они провели подготовку к погребению, но тела в морге не оказалось.

По факту исчезновения тела из морга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ «Надругательство над трупом». Больше никаких подробностей этой истории УСК по Брестской области не сообщало, пишет «Медиа-Полесье».

Родственники говорят, что надежды похоронить по-человечески не осталось. До сих пор они в неведении, что произошло и где тело.

Сестра Юлия отмечает, что история с исчезновением тянется с 30 января. Считай, четыре месяца уже прошло. Женщина недоумевает, почему за столь длительное время семье не дали ответы на вопросы о том, как пропало тело. А главное, не передали его, чтобы провести обряд погребения.

— Как всё развивалось? Просто молчат и всё. Думаю, что если не нашли, то уже и не найдут. Где они мне её возьмут? Письмо пришло, что вроде как дело закрыли. А потом снова следователь какой-то звонил, опрашивал мою родню. Просила, чтобы сказали, если хоть какая надежда? Она ведь мне снится. Душа не упокоена. Ответили, что огорчать не будут, сделают всё возможное. Будем надеяться, что-нибудь, как они говорят, мы похороним. Может, кого-то подсунут мне. Как я её теперь узнаю? Нам бы хоть как-то похоронить, но надежды уже нет, — рассказывает сестра Юлия.

Напомним, в конце января Юлии сообщили, что её сестра умерла. Женщина организовала похороны: выкопали яму на кладбище, купили гроб и всё необходимое, поехали за покойницей в Пинск, а в морге тело не нашли.

— Такие разборки начались! У меня истерика случилась. Вызвали милицию. Обыскали всё, тело не нашли. Они же думали сначала, что тело встало и пошло! А сестра так высохла за последнее время, что было не узнать… Даже если бы жива была, сама бы не встала и не ушла. Тогда говорили: не волнуйтесь, дайте время, — вспоминает сестра.

После произошедшего инцидента в Пинской центральной больнице заработал новый порядок передачи в морг тел умерших пациентов. Их теперь вручают работникам морга из рук в руки.

Но расследование исчезновение тела из морга так и не дало никаких ответов. У сестры умершей женщины вопросов больше, чем ответов.

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